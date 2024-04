Vol MH370: Les recherches se focalisent sur une zone où ont été détectés des signaux sous-marins

Hier, les autorités australiennes ont axé les recherches des débris du Boeing disparu il y a presque un mois vers la zone où ont été repérés des signaux sous-marins.

Hier, l’Australie a dirigé les recherches pour retrouver les débris du Boeing 777 de Malaysia Airlines vers la zone où ont été détectés des signaux sous-marins, afin de s’assurer de la source qui est à l’origine de cette transmission.

Deux navires, australien et britannique, dotés de détecteurs de boîtes noires et des appareils de l’armée de l’Air australienne ont été redéployés pour cette mission.

Angus Houston, qui dirige le centre de coordination des agences (JACC) des pays participant aux recherches a déclaré que ces effectifs ont été redéployés afin de vérifier d’ou proviennent les signaux sous-marins détectés.

Samedi, un détecteur d’enregistreurs de vol, les « boîtes noires », déployé par un navire de recherches chinois, le Haixun 01, avait détecté un signal émis pendant 90 secondes, pouvant correspondre à ceux émis par ces enregistreurs. Le navire de recherches chinois avait repéré la veille un signal moins précis.

Pour l’instant les boîtes noires qui sont équipées d’une balise qui se déclenche en cas d’immersion sont le seul élément pouvant conduire aux débris du Boeing 777 et révéler les causes de sa disparition. L’inquiétude est que les boîtes noires cessent d’émettre dans ce genre de situation. En effet, les boîtes émettent un signal durant 30 jours et dans certains cas jusqu’à 45 jours. Donc, le temps presse!

