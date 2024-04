39ème édition des Parcours du Cœur: Associé l’utile à l’agréable

Ce week-end aura lieu la 39ème édition des Parcours du Cœur, la manifestation nationale de prévention et santé organisée par la Fédération Française de Cardiologie (FFC).



Il est nécessaire de promouvoir l’activité physique car elle est utilisée comme moyen de lutte contre les problèmes de surpoids et contre les maladies du cœur.

En effet, le surpoids impact négativement le cœur, il constitue un facteur de risque pour les maladies cardio-vascar eulaires. En 2012, en France on comptait plus de 14 millions de personnes en surpoids et près de 7 millions de personnes obèses. Des chiffres très importants et même alarmant!

Afin d’adjoindre l’utile à l’agréable, la FFC encourage le public à faire du sport en famille en s’amusant le samedi 5 avril et le dimanche 6 avril. Plus de 800 Parcours du Cœur accueilleront les familles sportives.

Chaque ville participante propose une diverses activités pour adultes et enfants : vélo, roller, course… Le long des parcours sportifs les sportifs pourront visiter de nombreux stands où des cardiologues et des bénévoles de la FFC leur fourniront plein de conseils sur la santé du coeur et les premiers secours.

