Beyoncé sous sa vraie nature: elle ne soutient pas son petit frère sans-abri

Les fans de Beyoncé seraient vraiment choqués en apprenant que leur Queen B ne vient pas en aide à son petit frère âgé de quatre ans et demi qui est sans-abri!!

Le comportement de Beyoncé à l’égard de son jeune dei-frère prouve qu’elle n’est pas aussi généreuse!

Nixon Knowles, demi-frère de Beyoncé, est né d’une relation entre son père, Matthew Knowles, et une jeune femme, Alex Wright. Cette famille serait en ce moment dans les rues et Beyoncé ne voudrait pas en entendre parler. On comprend que la chanteuse soit furieuse contre son père mais delà à punir un enfant qui n’a rien à avoir, c’est de la méchanceté. Le pire est que Beyoncé est mère à présent donc elle devrait au moins ressentir ce que ça ferait de voir son enfant dans les rues et quelle le veuille ou pas c’est son frère.

Mais la femme de Jay-Z ne l’entend pas de cette oreille! Cette famille dans les rues ne fait pas partie de sa famille et ne veut pas entendre cette histoire. C’est choquant tout de même de la part de celle qui pleure dans ses concerts, de celle qui tient des discours émouvants et de celle qui paraît comme une des stars les plus généreuses!

Alex Wright a confié au magazine In Touch que son fils, Nixon, mérite de connaître sa famille et qu’elle espère, qu’un jour, il rencontrera sa sœur Beyoncé. La femme ajoute qu’elle ignore les sentiments de Beyoncé face à l’état de son frère qui est un sans-abri à quatre ans et demi. Alex avoue que si elle était à la place de la chanteuse, elle aiderait son frère mais elle pose l’hypothèse que Beyoncé pourrait être très occupée.

Pour sa part, la chanteuse ,ne s’est pas du tout exprimé sur le sujet!

