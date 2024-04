Le résultat des négociations exclusives avec Numéricable sera annoncé aujourd’hui

Vivendi annoncera aujourd’hui s’il a trouvé un accord a été trouvé avec Numéricable sur la vente de SFR.

Aujourd’hui 4 avril après la fermeture de la Bourse de Paris (à 17h30), Vivendi annoncera s’il a décidé de vendre son opérateur SFR à Numericable. Le groupe évoquera le résultat de trois semaines de « négociations exclusives ».

Les trois semaines de négociations avaient pour but d’approfondir l’étude sur l’ensemble formé Numéricable-SFR en cas de fusion. Le conseil de surveillance de Vivendi ne voulait tout de même pas exclure les autres options qui s’offrent à lui.

Rappelons que l’offre d’Altice, maison-mère du câblo-opérateur , prévoit le paiement de 11,75 milliards d’euros et l’attribution de 32% du capital de la nouvelle entité née de la fusion de Numéricable et SFR.

D’un autre côté Bouygues s’est acharné à s’immiscer dans ses négociations en envoyant à Vivendi une lettre pour consulter très vite son offre, en faisant une deuxième offre tout en gardant valable la première et enfin en prolongeant la validité des deux offres. L’offre initiale propose 11,3 milliards d’euros et 43% des parts alors que la seconde propose plus d’argent mais moins d’actions, 13,15 milliards d’euros et 21,5% des parts. Ces offres sont valables jusqu’au 25 avril, alors que la date initiale était fixée pour le 8 avril.

