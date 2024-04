Adam Levine touche trop Shakira, Piqué ne supporte plus!

Gerard Piqué est du style jaloux, il ne supporte plus le rapport qu’entretient Shakira avec Adam Levine, le leader du groupe Maroon Five.

Il semble que Shakira n’a pas menti à propos de la jalousie excessive de son compagnon Gerard Piqué. En effet, Piqué aurait du mal à accepter la distance trop fine entre Adam Levine et sa chérie. La belle blonde et le beau gosse, leader du groupe Maroon Five, sont tous les deux jurés dans la version US de The Voice donc il est un peu normal qu’ils soit proches seulement Piqué ne l’entend pas de cette oreille.

Déjà que Piqué a eu du mal à digérer les mains baladeuses de Rihanna alors vous imaginez lorsque c’est Adam qui s’approche! Effectivement, un proche du jaloux à confié à Star Magazine qu’Adam ne cesse de toucher Shakira, ce qui alimente la colère de Gérard. Le proche avoue que Piqué garde un oeil sur le chanteur.

Vous l’avez compris le chéri de Shakira se méfie fortement du leader du groupe Maroon Five.

Shakira a déjà évoqué lors une interview que son compagnon était une personne jalouse et possessive, elle avait même parlé de l’interdiction de tourner son dernier clip avec un homme. Il semble que Gerard Piqué ne supporte pas qu’un homme s’approche un peu trop de sa femme. Une chose que Shakira apprécie comme elle l’a dit récemment, « il protège son territoire »!

