Vidéo: Shy’m s’est faite renversée par une fourgonnette

Quand certains essayent de faire des blagues à leurs amis pour le poisson d’Avril, d’autres préfèrent se jeter sous les voitures pour faire effrayer ses fans.

Ainsi, pour fêter cette tradition de poisson d’Avril, Shy’m a choqué ses fans. En effet, elle publié sur son compte Instagram une vidéo où on l’a voit se faire percuter par une camionnette. Au départ, on y croit vraiment.

Dans la vidéo, elle commence à faire une roue sur la route. Déjà, dès le début on s’étonne du pourquoi de son geste. Comment elle pourrait faire ça au milieu de la route. Quand soudain, une fourgonnette qui roule assez vite la percute très violemment. La vidéo est très choquante et on a le souffle coupé. Mais, à la fin de la vidéo, Shy’m rassure tout le monde et revient devant la caméra en souriant. C’était juste un effet spécial qu’elle a utilisé pour réaliser cette vidéo.

Une blague dont on est content qu’elle en soit une.

Certains diront qu’au moins la chanteuse était créative quant à son poisson d’Avril, car certains ne réussissent pas les leurs. En effet, plusieurs personnes essayent de lancer des rumeurs sur Internet sur les stars, les hommes politiques ou juste des faits. Mais, on est devenu immunisé à ce genre de blague surtout le 1er Avril en sachant que tout le monde lâcherait des intox.

J’aime ça : J’aime chargement…