Prince Harry et Cressida Bonas: Un peu de raffut au Buckingham Palace

Toute l’Angleterre n’a qu’une seule préoccupation celle de la relation du prince Harry et Cressida Bonas. D’ailleurs, les rumeurs s’enchaînent, le bruit court qu’un mariage et une grossesse sont déjà prévus par le couple.

Prince Harry et Cressida Bonas sont ensemble depuis deux ans, même si ce n’est pas toujours rose entre le couple, il semble qu’ils sont de plus en plus proches.

En effet, depuis quelques mois, les choses deviennent sérieuses. On a bien compris ce changement lorsque le Prince Harry a décidé subitement de changer de métier, l’idée était de pouvoir passer plus de temps avec sa belle de 25 ans.

Au dernier événement officiel les choses se sont encore plus concrétisées. La présence de Cressida à cette occasion a prouvé qu’elle sera vraisemblablement l’épouse du prince.C’est pourquoi, les rumeurs se multiplient concernant un futur mariage. Mais les dernières en datent sont celle d’une grossesse.

Un détail appuie cette avance. En effet, une source proche de la famille royale aurait confié au magazine OK ! que le prince Harry adore les enfants et qu’il est impatient de devenir papa et que cette envie s’est intensifiée après que Kate et William ont eu le petit George.

Mais vu le rang du Prince, la grossesse ne peut avoir lieu qu’après un mariage. Donc, un mariage pourrait très vite s’organiser. Une affaire à suivre…

