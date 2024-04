Chili: Une nouvelle alerte au tsunami

Quelques heures après un premier tremblement de terre de magnitude 8,2, une réplique de magnitude 7,8 a secoué le nord du Chili dans la nuit de mercredi à jeudi. Les autorités chiliennes lancent une nouvelle alerte au tsunami dans la cette région.

C’est à 20 km au sud de la ville d’Iquique qu’une forte réplique s’est produite vers 23H43 (01H43 GMT). Le ministre de l’Intérieur, Rodrigo Peñailillo a annoncé que cet événement a justifié le lancement d’une nouvelle alerte au tsunami qui a été très vite retirée. Du côté du sud du Pérou, une alerte au tsunami a aussi été lancée puis retirée d’après ce qu’avance la Marine péruvienne.

Les populations se trouvant dans les zones de danger, à Arica, Iquique et Antofagasta, ont été très vite évacuées car ces zones très touchées par le séisme ont déjà a fait six morts et quelques dégâts matériels si l’on en croît les première estimations.

La télévision TVN a annoncé que même la présidente chilienne Michelle Bachelet,qui se trouvait au sein de la ville d’Arica (2.100 km au nord de Santiago) a été aussi évacuée sur une des hauteurs de la ville. La présidente s’était rendue la vieille dans cette zone pour estimer à peu près les dégâts de la catastrophe.

En somme, suite au séisme de mardi et l’alerte au tsunami de dix heures qui s’en est suivi, 975.000 habitants avaient été évacués sur plus de 4.000 km de côte au Chili. Il paraît que c’était une évacuation exemplaire! Les autorités comptent que suite à la première secousse six morts, cinq et une femmedans les villes de Iquique et Alto Hospicio (nord).

Hier, une nouvelle alerte a été lancée donc la population qui commençait à rentrer chez elle mercredi a été reprise de panique.

