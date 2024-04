Des fans portent plainte contre Beyoncé

Beyoncé est certes gentille avec ses fans, mais ces derniers sont parfois mécontents.

Même si la chanteuse américaine a tout pour plaire à ses fans et surtout leur faire plaisir, parfois les choses peuvent changer en désastre. Ainsi, deux fans de Beyoncé ont porté plainte contre elle pour avoir été blessées lors d’un concert.

Beyoncé n’est certainement pas la responsable mais indirectement elle aurait pu avoir une équipe de sécurité plus impliquée pour prendre des précautions.

En effet, le magazine Gossip Cop rapporte que ces deux fans, Raquel Costellanos et Gabriella Davidson « ont étépiétinées et heurtées jusqu’à en perdre connaissance. » Elles voulaient assister au concert de Beyoncé qui s’est déroulé à Chicago le 13 Décembre 2014. Ces deux filles se décrivaient comme des fans de longue date de la chanteuse et ont décidé d’aller très tôt au concert pour avoir les meilleures places possibles. Après des heures d’attente, « la foule devenait dense et s’agitait » alors que les portes ne sont pas encore ouvertes.

Quand on a ouvert les portes « sans aucune instruction, ni système raisonnable pour permettre une entrée ordonnée« , ces deux personnes ont été poussées au sol et blessées. La police de Chicago est intervenue pour les secourir pour ensuite donner la relève aux pompiers qui les ont amené à l’hôpital. Au final, elles ont souffert de plusieurs fractures à cause de cette bousculade.

Et ce n’est qu’hier qu’elle ont porté plainte pour dommages et intérêts non seulement contre Beyoncé mais aussi contre la salle de concert ainsi que l’organisateur de l’événement, Live Nation.

