Après Ennahdha et le CPR, le PDP suspend son activité au sein de la Haute instance

Dans un premier temps, le Parti Démocrate Progressiste (PDP) déclare qu’il quitte l’instance de Ben Achour avant d’annoncer qu’il ne se retirera pas et que ce n’était qu’une protestation pour trancher finalement, après concertation, qu’il suspend son statut de membre de la Haute instance jusqu’à ce que Yadh Ben Achour revienne sur sa décision de refaire le vote relatif au projet organisant les partis politiques et plus particulièrement sur le point relatif au financement des partis par les personnes morales et les entreprises.

Mme Maya Jribi, secrétaire général du PDP, a déclaré sur les ondes de Shems FM que les membres de son parti ont décidé de “suspendre leur statut de membre au sein de la haute instance jusqu’à ce qu’elle respecte ses décisions”.

Par ailleurs, elle a précisé que “ce qui s’est passé est grave, dès lors que le projet de décret-loi relatif à l’organisation des partis politiques a été adopté, en premier temps, à la majorité écrasante par la haute instance, avant qu’elle ne renonce au résultat du vote”. Elle a fait savoir que ce qui s’est passé aujourd’hui affaiblit la crédibilité de la Haute instance tout en ajoutant que le PDP ne regagnera sa place au sein de l’instance tant qu’elle ne se conformera pas à ses propres décisions.

Avec un tel point, consistant au financement des partis politiques par les entreprises, seuls les partis avec un large réseau de contacts pourront avoir un soutien financier de ces dites entreprises, ainsi les ressources ne seront plus les mêmes pour tous ces partis politiques qui dépassent la barre des 100 partis… Encore un point à voir sur les avantages que certaines entreprises pourront en bénéficier suite aux élections… Bref, plusieurs points relevés par l’acceptation du financement des partis politiques par les entreprises…

