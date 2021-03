Paul Walker est ressuscité !

La mort de l’acteur américain Paul Walker a touché plus d’un mais surtout les réalisateurs de son film en cours.

En effet, la mort de Paul Walker était imprévisible et tellement soudaine qu’on a du interrompre le film Fast & Furious 7. Mais, pour des raisons budgétaires, la production a décidé de continuer le film malgré tout.

Ainsi, sous la directtion de James Wan, le film continuera la tournage jusqu’à la fin. D’ailleurs, les acteurs ont repris leur rôle depuis une quinzaine de jours sans leur collègue Paul Walker. Même s’il n’a pas fini toutes ses scène, Paul Walker reste quand même dans le film.

En fait, des rumeurs ont abordé le fait que son frère Cody Walker le remplacerait. Mais, le New York Daily News a déclaré que le studio Universal a recruté « quatre acteurs avec un visage et un physique les plus proches possibles de Paul » pour qu’on puisse continuer les scènes où l’acteur ne sera vu que de loin avec des plans larges.

Quant aux scènes où l’on devrait voir Paul de très près, des professionnels ont réussi à composer un visage numérique à partir des prises qu’ils ont déjà filmés de l’acteur. Bref, Paul Walker aura un clone numérique.

Quant à l’histoire du film, Brian (Paul Walker) décidera dans cet épisode de prendre sa retraite.

Le film sera dans les salles de cinéma en Avril 2015, ça sera une vraie découverte cinématographique surtout avec ces manipulations numériques pour ressusciter Paul Walker.

