Eau: Une ressource précieuse tend à disparaître

La situation est alarmante! Le monde tend à être de plus en plus pauvre en eau. En effet, le changement climatique et les besoins en énergie sont à l’origine de la minimisation des ressources en eau.

Un rapport de l’Unesco publié hier attire l’attention sur le phénomène de l’appauvrissement en eau. D’après ce rapport, il semble que les besoins accrus en énergie en plus des conséquences du changement climatique vont faire en sorte que les ressources en eau diminuent progressivement dans le monde.

La demande d’énergie, le deuxième plus grand consommateur d’eau au monde, va s’amplifier d’un tiers durant les prochaines trente et une années. Cette estimation a été annoncée par les experts de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, basée à Paris.

Concernant l’origine de l’amplification de la demande en énergie, l’électricité semble essentiellement en être la cause. L’auteur de du rapport, Richard Connor, indique à des journalistes que 90% de la production d’électricité est gourmande en eau.

Il faut savoir que les centrales thermiques, qui génèrent de l’électricité à partir du gaz ou du charbon, tout comme les centrales nucléaires, utilisent l’eau afin de faire fonctionner leur système de refroidissement. Richard Connor, explique qu’il s’agit de boucles ouvertes car ces installations après avoir utilisé l’eau la rejettent.

Les changements climatiques vont en plus aggraver les choses car ils vont intensifier le phénomène de stress hydrique dans certaines régions, où les besoins d’énergie explosent déjà.

