Kendall Jenner retrace sa vie professionnelle et amoureuse

Revirement soudain pour Kendall Jenner qui a décidé de reprendre les reines de sa vie que ce soit professionnelle ou privée.

Kendall Jenner change de comportement et a d’autres objectifs dans la vie. En effet, la belle brune a décidé d’augmenter la fréquence des défilés pour se fondre encore plus dans le milieu de la mode. Le mannequin a même décidé de laisser tomber l’émission LIncroyable famille Kardashian pour se consacrer plus à sa carrière de mannequin. La décision de quitter l’émission de télé-réalité de sa famille, Kendall la trouve rationnelle à l’opposer de sa mère Kris Jenner qui a du mal à la digérer.

Il paraît que Kendall Jenner a aussi pris une sérieuse décision côté vie amoureuse. Il semblerait que la jeune femme aurait fait le choix de ralentir la fréquence de sa relation avec Harry Styles. Un proche de Kendall a confié au magazine britannique Look qu’avoir 18 ans a changé Kendall et qu’elle ne veut pas que Harry lui brise le coeur, c’est pour cela qu’elle amortit un peu leur relation. Il semble que Kendall ne supporte pas trop la popularité de son petit ami ni sa réputation de tombeur.

