Manifestation contre la violence et l’extrémisme à Tunis

Suite à plusieurs incidents survenus dans plusieurs endroits du territoire tunisien, les citoyens se sont mobilisés et ont descendu nombreux manifester protestant contre tout type de violence et d’intolérance et appelant au respect mutuel, loin de toute forme de fanatisme politique, religieux ou racial.

Des milliers ont participé à cette marche pacifique qui a débuté à la Place Pasteur pour parcourir l’avenue Mohamed V avec la présence d’une forte surveillance policière bien qu’elle soit une marche pacifique.

Les slogans scandés tournaient autour de la liberté et la tolérance, « La liberté pour tous« , « Oui pour la liberté de pensée« , « Non au terrorisme« , « Non à la violence et à la terreur« .

Aucun incident n’a été constaté au cours de cette marche pacifique qui a vu la participation de plusieurs associations civiles et partis politiques.

Rappelons que cette manifestation était l’initiative du Pôle Démocratique Moderniste.

J’aime ça : J’aime chargement…