Découverte d’un Phitovirus: Il a survécu 30.000 ans dans le sol glacé de Sibérie

Un nouveau virus gigantesque a survécu 30.000 ans à la congélation en Sibérie.

Incroyable un virus préhistorique a été découvert en Sibérie, congelé à 30m de profondeur depuis plus de 30.000 ans. Ce virus géant qui est visible avec un microscope, a été découvert par des équipes marseillaises et russes dans une couche de permafrost sibérien.

La directrice de recherche au CNRS, Chantal Abergel, auteur de l’étude publiée lundi avec Jean-Michel Claverie a précisé que ce « Pithovirus » n’est pas nuisible aux humains ou animaux, il impact seulement des amibes. Elle ajoute qu’à présent trois familles de virus géants sont connues.

La chercheuse explique que les virus géants renferment un très grand nombre de gènes par rapport aux virus courants tel celui du sida qui n’en renferme qu’une dizaine.

Le directeur du laboratoire Information Génomique et Structurale, Jean-Michel Claverie, estime que le fait que des virus cachés depuis 30.000 ans sont capables de survivre et être encore infectieux laisse penser que la fonte du permafrost en raison du réchauffement climatique et l’exploitation minière et industrielle des régions arctiques constituent un danger pour la santé publique.

Il ajoute qu’un danger subsiste déjà celui de la réapparition de virus éradiqué tel le virus de la variole qui se multiplie de façon similaire à celle des Pithovirus, Le laboratoire Information Génomique et Structurale se pense à présent sur l’estimation de ces dangers en cherchant des empreintes génétiques de virus ou de bactéries pathogènes pour l’Homme dans les échantillons de cette couche de permafrost et ailleurs.

Partager : Twitter

Facebook