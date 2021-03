Les embouteillages automobiles: un indicateur de la santé d’une économie

En Europe, généralement, le niveau des embouteillages automobiles est reparti à la hausse en 2013 mais plus particulièrement, ce niveau a été en baisse cette même année pour les pays souffrant de crises ou de creusement du taux de chômage.

L’analyse de mille milliards de données brutes sur la circulation, INRIX, fournisseur mondial d’informations trafic, d’itinéraires et d’aide à la conduite, a étudié les informations de minimum un million de kilomètres d’autoroutes et de routes en Europe. Publiée mardi 4 mars, cette analyse indique que les bouchons routiers ont enregistré un accroissement chaque trimestre de 6 % en moyenne dans l’intervalle début mars et la fin décembre 2013.

La Belgique se positionne à la première place des pays européen passant un temps fou dans les embouteillages automobiles nombre en 2013, sa moyenne annuelle est de 58 heures une moyenne stable par rapport à 2012. Elle est suivie par les Pays-Bas avec une moyenne annuelle de 44 heures, 7 heures de moins qu’en 2012 puis vient l’Allemagne avec 35 heures, soit une heure de moins qu’en 2012.

La moyenne annuelle des embouteillages en France est de 35 heures, soit 2 de moins qu’en 2012. Quant au Luxembourg il enregistre une moyenne de 31 heures soit une hausse de 3 heures par rapport à 2012), le Royaume-Uni affiche 29 heures, une heure de plus qu’en 2012 et enfin l’Italie exposant une moyenne de 24 heures soit 3 de plus qu’en 2012.

Partager : Twitter

Facebook