Beyoncé chante Happy Birthday à une fan, en plein concert

Rares sont les stars qui sont très proches de leurs fans.

Mais Beyoncé semble ne pas se séparer de ses fans et en être de plus en plus proche. Déjà, on la connaît pour ses multiples actions qu’elle fait lors des concerts. En effet, en octobre dernier, elle aurait participé à une photo selfie avec une des fans. Ensuite, à Las Vegas, ella aurait rendu visite à une petite malade pour passer avec elle un moment magique.

Et dimanche dernier, lors d’un concert à Birmingham en Angleterre, elle offre une belle surprise à une spectatrice. Cette dernière fêtait son anniversaire le jour même du concert. Elle est déjà très contente pour le cadeau d’être présente dans le concert d’une de ses chanteuses préférée. Mais, un cadeau plus grandiose l’attend pendant le concert en question.

Ainsi, Beyoncé s’est approchée de l’endroit où se trouvait la jeune fille et lui a demandé son prénom. Déjà que la fille est aux anges, elle ne se rend pas compte du cadeau qui l’attend. En lui disant qu’elle se prénomme Shehnaz, la Queen B lui chante « Happy Birthday » spécialement pour elle!

Qui n’aurait pas rêver d’un joyeux anniversaire de la part de Beyoncé!

Cette chanceuse jeune femme qui fêtait ses 22 ans n’étaient pas au bout de sa surprise. En effet, l’équipe de Beyoncé lui aurait même attribué des places VIP avec ses amis. Alors que ce genre de privilège est généralement accompagné d’autres goodies au prix de 700 euros.

