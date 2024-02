Ashton Kutcher aurait fait sa demande: Mila Kunis porte une bague de fiançailles à son annuaire

Il semble que Mila Kunis et Ashton Kutcher sont passés à l’étape suivante ! Les deux acteurs sont ensemble depuis 2012 assez longtemps pour évoluer dans leur relation. En effet, Mila a été aperçue avec une bague de fiançailles à l’annuaire ce qui laisse penser qu’Ashton a fait enfin sa demande.

Nous avons récemment appris que Brad Pitt et Angelina Jolie ont prévu de se marier cet été et voila qu’un deuxième mariage approche. Mila Kunis et Ashton Kutcher se diront OUI peut être très bientôt. En effet, on a appris de sources proches du couple que les deux tourtereaux se sont fiancés. Une source affirme que l’actrice d’origine Ukrainienne est follement amoureuse d’Ashton et que les deux amoureux parlent sans cesse de mariage et de fonder une famille. Cette union serait la première de la jeune femme mais la deuxième de l’acteur qui était uni à Demi Moore et a été officiellement divorcé en novembre dernier.

La bague de Mila est aussi grande que celle de Kim Kardashian. Kanye West serait fou de rage en apprenant qu’il n’est pas le seul à gâter autant sa belle brune.

