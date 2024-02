C’est la Journée Internationale des maladies rares: une journée de solidarité

Le mois de février s’achève avec une journée assez spéciale où tous les êtres humains sont unis pour la même cause : soutenir les victimes de maladies rares.

Le 28 février représente la Journée internationale des maladies rares, c’est en quelque sorte une forme de sensibilisation universelle. Cette nouvelle a été lancée par Top Santé qui a pour objectif d’attirer l’attention sur ce jour exceptionnel et de rappeler que c’est une forme de tradition qui encourage les gens à évoquer les maladies plus rares

Selon les données exposées, 30 millions d’individus en Europe sont touchées par une des maladies rares. Ce chiffre est bien plus grand à l’échelle mondiale.

La Journée internationale des maladies rares a été créée il y a sept ans et son but c’est de conforter les personnes malades. Celle-ci permet aux patients de parler de leur état de santé, de dévoiler les caractéristiques de leur maladie.

Une maladie rare est définie comme une maladie qui touche moins d’une personne sur 2000. Il existe plusieurs types de maladies rares et de plus en plus. Ces maladies englobent les troubles neuromusculaires, les troubles infectieux, tout ce qui se rapporte aux problèmes métaboliques et même certains cancers.

