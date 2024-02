Rihanna ne sait plus où piquer tête: d’un côté Drake de l’autre Chris

Rihanna ne sait vraiment plus sur quel pied danser ! D’un côté elle est fusionnelle avec Kris et ne laisse aucune fille s’en approcher et d’un autre côté y a Chris qui tente de se refaufiler dans le cœur de la chanteuse.

Récemment, lors du concert de Drake, Rihanna et lui ont partagé la scène et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y avait tous les ingrédients pour avancer l’hypothèse d’un nouveau début d’autant plus que Drake a été aperçu faisant un tour chez Cartier !

Rihanna aurait même empêché certaines filles d’approcher le rappeur. La jalousie n’est pas une preuve d’amour?!

Seulement, Chris Brown vient fourrer son nez dans cette relation. Il semble vouloir reconquérir la belle chanteuse en lui faisant remonter quelques sentiments à la surface. En effet, Chris a profité de l’anniversaire de Rihanna, le 20 février, pour lui envoyer un message et il paraît qu’à partir de ce message, l’ex-couple communique sans arrêt.

Un ami de la jeune chanteuse a indiqué que Chris Brawn avait envoyé des messages en premier ; commençant par le message d’anniversaire, et que ces envoies ont réveillé la sentimentalité de Rihanna qui avait alors décidé de lui répondre. L’ami en question précise au New York Post.que depuis les deux chanteurs communiquent de plus en plus.

