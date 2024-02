Karole Rocher et Thomas Ngijol consolident leur amour: un bébé montrera le bout de son nez en mai

Karole Rocher et Thomas Ngijol sont forcément aux anges, encore quelques mois d’attente et ils accueilleront enfin leur petite première. L’heureux événement est prévu pour mai 2014.

Karole Rocher et Thomas Ngijo ont fait durer le mystère, en effetn Il y a quelques mois la relation de l’actrice et de l’humoriste était encore secrète. C’est au cours de l’événement du festival Lumière à Lyon en octobre 2013, que le couple a percé le secret en s’affichant enlacés. Les choses se passent plutôt bien vu que le couple a décidé d’avoir une enfant. Effectivement, leur premier enfant naîtra en mai 2014 mais c’est le quatrième enfant de l’actrice de 39 ans. Rappelons que Karole avait adopté un petit garçon Thierno et a deux autres enfants Barbara et Gina.

La comédienne évoque sa maternité dans lespages de Paris Match. Celle-ci se remémore son enfance en dévoilant qu’étant petite elle désirait des animaux et une grande famille qu’elle a obtenu maintenant.

Karole a avoué qu’elle aime être mère et que ne pas avoir du temps pour elle lui convient .Elle veut beaucoup d’enfants pour qu’ils s’aident les uns les autres en grandissant ou si elle n’est plus là pour en prendre soin. Elle confie que Thomas adore ses enfants et que c’est réciproque.

J’aime ça : J’aime chargement…