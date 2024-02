L’obésité a spectaculairement baissé aux Etats-Unis

Au Etats-Unis, le taux d’obésité a baissé en l’espace de quelques années, cette baisse englobe les enfants et les femmes.

Une enquête nationale a dévoilé qu’aux Etats-Unis l’obésité a considérablement diminué chez les petits américains.

Cette même enquête parue dans le Journal of the American Association a indiqué que le taux d’obésité chez les enfants âgés de deux à cinq ans était de 14% en 2003-2004 et a baissé pour atteindre 8% en 2011-2012. En somme depuis le début des années 2000, ce taux a dégringolé de 43%.

Le Dr Tom Frieden, directeur des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies estime que cette baisse chez les enfants est une preuve que l’épidémie d’obésité peut être combattue et la situation peut être inversée.

Seulement cette enquête ne révèle pas les raisons de cette baisse impressionnante, par contre, les auteurs de l’analyse laissent penser que la prise de conscience de certaines personnes est un potentiel facteur réducteur.

Il est cependant possible d’attribuer cette évolution à la prise de conscience de

En effet, certaines crèches ont amélioré la nutrition des enfants durant ces dernières années et ont encouragé les enfants à faire du sport en mettant en place un certain nombre d’activités physiques .

J’aime ça : J’aime chargement…