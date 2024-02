Pas de deuxième chance pour Lamar: Khloé Kardashian veut qu’il signe les papiers du divorce

Après la belle déclaration d’amour de Lamar Odom qui a fait savoir officiellement qu’il ne veut pas divorcer, Khloé Kardashian daigne enfin se montrer et riposter. Une source proche de cette dernière a confié au RadarOnline.com que la Khloé ne compte pas se rabibocher avec celui qui l’a tant fait souffrir.

Le weekend précédent, Lamar OIdom a déclaré au E News qu’il ne voulait pas divorcer et a reconnu ses torts et avait même fait une déclaration d’amour à l’élu de son cœur en espérant qu’elle change d’avis donc son message était que Khloé Kardashian prenne son temps pour ne pas détruire si vite leur couple. Etant blessée par les infidélités de son mari et par sa consommation excessive de drogue, la femme du basketteur a eu du mal à se montrer et n’a donc pas répondu.

Mais très récemment, une source proche de la starlette de 29 ans a révélé au site américain RadarOnline que Khloé ne compte pas retrouver les bras de Lamar et dans cette perspective elle avait vendu leur maison. La sœur de Kim Kardashian veut débuter une nouvelle vie. En dépit du fait qu’elle aimera toujours Lamar, Khloé veut tracer sa voie sans lui. Ainsi, la source a confié que Khloé avait demandé à Lamar de signer les papiers du divorce pour qu’elle puisse totalement tourner la page.

