John Mayer et Katy Perry: une rupture passagère comme d’habitude ou une rupture officielle?!

D’après E News, Katy Perry est de nouveau un cœur à prendre. Il paraît qu’une source a dévoilé au site que John Mayer et Katy Perry se seraient quitté. Il ne serait pas impossible que ce soit vrai car leur relation a connu trop de hauts et bas !

Une nouvelle surprenante mais pas choquante, Katy Perry et John Mayer ne seraient plus ensemble ! Une source a confié à E!News, que la belle brune et son beau brun auraient mis un terme à leur relation. On a bien remarqué que le chanteur n’était plus trop aux côtés de sa belle dans les grandes occasions comme pour son passage au défilé Moschino à Milan ou encore s on show aux Brit Awards mais on a mis cette absence sur le compte d’un emploi du temps assez chargé.

Mais de là à une rupture !! On ne l’avait pas imaginé !

Le producteur et guitariste a été aperçu la dernière fois avec sa bien aimée le 16 février à Los Angeles, mais depuis aucun signe de vie malgré qu’ils semblaient très heureux la dernière fois où nous les avons vu ensemble.

Il ne faut pas oublier que ces deux-là sont ensemble depuis 2012 et qu’ils ont vécu plusieurs petites ruptures qui finissent par de belles réconciliations donc il ne serait pas impossible que ce soit le cas à présent.

