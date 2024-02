Vagues-submersion: Les Côtes-d’Armor et le Finistère ont été placés en vigilance orange

Il semble qu’on n’en n’a pas fini avec ses intempéries ! La région nord du Finistère et l’ouest des Côtes-d’Armor seront spécialement exposés aux vagues-submersion. L’alerte a été donnée depuis la nuit de jeudi à vendredi et couvera toute la journée de vendredi.

Décidément, les intempéries ne comptent pas lâcher la Bretagne de sitôt. Les Côtes-d’Armor et le Finistère, deux départements de la Bretagne, ont été placés en vigilance orange.

Météo-France a déclaré dans son bulletin ce matin que ces deux départements ont été placés en vigilance orange vagues-submersion durant la nuit de jeudi à vendredi, débutant de 2heures, et pour la journée de vendredi et ce jusqu’à vendredi à 20 heures.

L’institut explicite que la jonction de trois éléments qui sont les grandes marées, niveaux marins élevés, la puissance des vents et les très fortes vagues pourraient faire naître des submersions sur les régions les plus exposées et les plus fragiles du littoral des Côtes-d’Armor et du Finistère

Ainsi, la partie nord du Finistère et l’ouest des Côtes-d’Armor seront spécialement exposés à ce risque.

