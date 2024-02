Emma Watson et Matthew Janney passent à l’étape suivante: il emménage chez elle

Les deux nouveaux tourtereaux Emma Watson et Matthew Janney semble avoir décidé d’emménager ensemble chez Emma. La preuve, ils ont été aperçus en train de choisir ensemble du mobilier et de la décoration.

Emma Watson et Matthew Janney sont ensemble depuis deux mois, leur histoire a commencé au début de cette année et les choses se passent à priori parfaitement.

Dès le début de leur relation, l’actrice et le joueur de rugby se sont offert des vacances aux caraïbes, on a alors compris qu’il y a bien un gros coup de foudre entre ces deux-là.

Les choses tendent à se certifier lorsque des témoins ont vu il y a quelques jours le jeune universitaire en jogging à la sortie de l’appartement londonien d’Emma et la star d’Harry Potter l’a très vite suivi pour se diriger vers des magasins de décoration. Matthew Janney âgé de 21 ans et la Emmade 23 ans, ont choisi ensemble des meubles et des décorations destinés au loft de l’actrice. Matthew Janney semble emménager chez la jeune femme, d’ailleurs il y est assez à l’aise pour sortir en pyjama devant la porte.

Donc, Matthew et Emma sont assez amoureux pour passer à l’étape suivante.

