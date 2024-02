Le guitariste de Flamenco, Paco de Lucia, est mort

Une grande icône de la musique s’éteint.

En effet, on apprend ce matin que le maître de la guitare flamenco, Paco de Lucia, est décédé. Alors qu’il était en vacances au Mexique, il est mort subitement d’une crise cardiaque.

La mauvaise nouvelle a été annoncée par la mairie d’Algerciras (située au sud de l’Espagne) et qui s’avère être la ville natale de l’artiste.

En fait, depuis quelques années, il vit entre l’Espagne et le Mexique et il a tout juste 66 ans. Un grand musicien qui sera toujours dans le coeur de ses fans.

Né le 21 Décembre 1947 sous le nom de Francisco Sanchez Gomez, il est devenu assez vite un grand guitariste très connu dans le monde entier. Il a réussi à moderniser le flamenco en le mélangeant avec le jazz. Il est inspiré par la musique classique et a crée de très belles compositions mélangeant différents styles.

Il aurait reçu le prix Prince des Austries des arts, en 2004 et le jury avait déclaré: « Considéré comme le plus universel des artistes flamenco, son style a fait école parmi les plus jeunes générations et son art est devenu un des meilleurs ambassadeurs de la culture espagnole à travers le monde. »

Avec l’annonce de sa mort, le maire d’Algeciras a déclaré trois jours officiel de deuil en affirmant que la mort de Paco de Lucia est « une perte irréparable pour le monde de la culture, pour l’Andalousie. »

