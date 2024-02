Les cheveux de la duchesse de Cambridge: un problème qui secoue le Buckingham palace

La duchesse de Cambridge est récemment très suivie par ses fans et les membres de la famille royale. Tous ses faits et gestes sont analysés et même lorsqu’elle ne fait rien, elle est tout de même le sujet de conversation.

Les fans de Kate Middleton étaient accès y’a pas longtemps sur une potentielle deuxième grossesses. Ils ont, depuis la sortie de cette rumeur, analysé la corpulence de la mère du prince George et toute l’attention a été portée sur son ventre. Par contre la famille royale avait une toute autre problématique. En effet, Camilla Parker Bowles, ne supporte plus la catastrophe capillaire de Kate Middleton, qui n’est pas entrée dans un salon de coiffure depuis une période jugée trop longue par sa belle mère.

Donc, ceux qui sont « pour » les cheveux longs s’opposent à ceux qui sont « contre » les cheveux longs, un problème qui fait très vite oublier la présumée deuxième grossesse de Kate. Les pro jugent que des cheveux longs sont convenables dans toutes circonstances alors que les anti estiment que la longueur de ses cheveux plats ne mettent pas en valeur .

C’est une affaire à suivre, Kate coupera-t-elle ses cheveux ?

