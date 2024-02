Les Français sont moins bien éduqués que beaucoup de leurs voisins européens, selon une nouvelle étude.

Seulement 72,5% des adultes français âgés entre 25 et 64 ans ont terminé et validé un diplôme du secondaire, selon une étude de l’Institut national des statistiques Insee, par rapport à une moyenne de 74,2 pour cent dans l’Union européenne.

Et le pays est loin derrière certains des meilleurs pays européens en la matière. En Lituanie, quelques 93,3% sont éduqués au moins au niveau de diplôme d’études secondaires – le meilleur pourcentage dans l’Union européenne – tandis que la République tchèque n’est pas loin derrière, à 92,5% pour cent.

Néanmoins, la France est loin du dernier de la classe, un honneur qui va au Portugal, où seulement 37,6 pour cent des 25 à 64 ans ont terminé leurs études secondaires.

Les Français « moins instruits que les autres Européens »

Les chiffres démontrent également une amélioration remarquable des niveaux de l’enseignement en France au cours des dernières années. Plus des trois quarts des adultes français ont atteint un certain type de niveau comme le baccalauréat (ou diplôme d’études secondaires), selon l’Insee, trois fois plus que le chiffre de 1980 (25,9 pour cent).

« Cette forte croissance est principalement due à une augmentation du nombre de baccalauréats généraux et une croissance significative dans les baccalauréats professionnels », créé au milieu des années 80, a déclaré l’INSEE.

J’aime ça : J’aime chargement…