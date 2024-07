Fouad Mebazaâ annonce un nouveau remaniement du gouvernement transitoire tunisien

Un nouveau remaniement ministériel a été décidé par le Président de la République par intérim, M. Fouad Mebazaâ. Ces changements ont concerné seulement une partie des membres du gouvernement transitoire et a permis de créer de nouveaux postes au sein du gouvernement qui est désormais composé de 34 membres dont un Premier ministre et 25 ministres… On se croirait voir un gouvernement permanent avec ce nombre important de membres.

Ce remaniement a connu la création du poste de ministre délégué auprès du ministère de l’Intérieur chargé des Réformes, un poste accordé à l’avocat Me Lazhar Akremi. Quant au deuxième point qui nous a attiré lors de ce remaniement est la création de deux postes de secrétaires d’État auprès du ministre des Affaires étrangères.

Composition du gouvernement suite le remaniement du 1er juillet:

Premier ministre : Béji Caïed Essebsi

Ministre de la Justice: Lazhar Karoui Chebbi

Ministre de la Défense nationale: Abdelkarim Zbidi

Ministre de l’Intérieur: Habib Essid

Ministre des Affaires étrangères: Mohamed Mouldi Kéfi

Ministre des Affaires sociales: Mohamed Ennaceur

Ministre de la Culture: Ezzeddine Beschaouch

Ministre des Finances: Jalloul Ayed

Ministre des Affaires religieuses : Laroussi Mizouri

Ministre de l’Education: Taieb Baccouche

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: Refaat Chaabouni

Ministre du Commerce et du Tourisme: Mehdi Houas

Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement: Mohamed Mokhtar Jalleli

Ministre des Affaires de la Femme: Lilia Labidi

Ministre de l’Emploi et de la Formation: Saïd Aïdi

Ministre de la Planification et de la Coopération internationale: Abdelhamid Triki

Ministre de l’Industrie et de la Technologie: Abdelaziz Rassaa

Ministre des Domaines de l’Etat: Ahmed Adhoum

Ministre du Développement régional: Abderrazak Zouari

Ministre délégué auprès du Premier ministre: Rafaa Ben Achour

Ministre délégué auprès du Premier ministre: Ridha Belhaj

Ministre de la Jeunesse et des sports : Slim Chaker

Ministre de la Santé publique: Slaheddine Sellami

Ministre du Transport: Salem Miladi

Ministre de l’Equipement: Mohamed Ridha Fares

Ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur chargé des Réformes: Lazhar Akermi

Les secrétaires d’Etat:

Secrétaire général du Gouvernement: Mohamed Salah Ben Aïssa

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères: Radouane Nouicer

Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Développement régional: Néjib Karafi

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture et de l’Environnement chargé de l’environnement: Salem Hamdi

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et de la Technologie chargé de la Technologie: Adel Gaaloul

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation: Hassan Annabi

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères: Khemaies Jehinaoui

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé des Sports: Meriem Mizouni Cherni

J’aime ça : J’aime chargement…