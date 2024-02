La notoriété détruit les couples célèbres: Robin Thicke et Paula Patton se quittent

Le chanteur Robin Thicke et l’actrice Paula Patton ont décidé de mettre un terme à leur union après 9 longues années de mariage. Une décision assez surprenante !

Le chanteur Robin Thicke et l’actrice Paula Patton ont récemment déclaré par le biais d’un communiqué qu’ils avaient pris la décision de se quitter. En effet, au sein du communiqué ils précisent qu’ils s’aiment encore en dépit de cette décision de séparation et qu’ils resteraient les meilleurs amis du monde. Une déclaration assez contradictoire vu la présence simultanée des deux mots « amour » et « séparation » !

C’est une nouvelle choquante pour ceux qui prenaient l’histoire d’amour de cet homme de 36 ans et de cette femme de 38 ans comme exemple.

Rappelons que ces deux-là s’étaient rencontrés il y a 22 ans alors que Robin n’avait que…14 ans. Le chanteur avait eu directement le coup de foudre à cette époque et avait fait des mains et des pieds pour conquérir le cœur de cette belle brune qui l’a épousé en 2005. le couple a eu un fils Julian Fuego cinq ans après leur mariage.

Il semble de Robin Thicke a peu à peu cumuler les dérapages dans son couple. En effet, depuis son succès, le chanteur se permet de plus en plus de choses qui déplaisaient forcément sa femme comme une main sur le postérieur d’une blonde, être totalement éméché en compagnie de déesses Parisiennes…

A priori la popularité du chanteur a eu raison de son couple, sans se rendre compte Robin ne donnait plus la même image à sa femme que celle d’avant qui exposait un amour infaillible.

J’aime ça : J’aime chargement…