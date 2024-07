« Jusqu’au bout », une exposition à ne pas rater au centre culturel et sportif Menzeh 6

Une exposition, qui fera découvrir de jeunes artistes et fans de photographies ainsi que des professionnels qui ont assuré une expérience méritée dans ce domaine, sera organisée, par le groupe photographe Tunisie, sous le nom de « Jusqu’au bout » et ce, du Mercredi 6 Juillet 2011 vers 18h30 jusqu’à Dimanche 10 Juillet 2011 dans le centre culturel et sportif Menzeh 6.

L’idée de cette exposition est de présenter des photographies autour de la révolution qui afficheront plusieurs villes de la Tunisie et même des payes étrangers. 52 photographes présenteront leurs travaux et qui sont:

Achraf chouchane- Afek Shili- Ameni Zammit – Amine Bouchemi- Anouar Trabelsi- Asma Bellahssine- Baya Sannene- Bouthayna Férid- Dalila Yacoubi- Elyes Abdelli- Fahmi Jmal- Fatma Midiani- Feker Yacoubi- Hejer Ben Othmane- Hela Ben Abdeneb- Hend Tekaya- Yassine Gaidi- Ines Methlouthi- Issam Heni- Karim Kouki- Khaled Nciri- Khaled Sghair- Med Amine Guesmi- Med Slim Werda- Mohamed El Ghazel- Mohamed Moncef El Faleh- Mohamed Ramzi ben Youssef- Mohamed Yahia- Mouna Ben Thabet- Myriam Khalfallah- Nacer Talel- Nadia zouari- Nesrine Chikh Ali- Omar Sfeyhi- Omrane Safta- Orkhan Turki- Rajaa Abdelaziz- Ramzi Bilel- Sabrine Belkhouja- Salma Essafi- Sami Nagazi- Selim Ben Romdhane- Selim Essid- Siwar Horchani- Souhir Ben Yaala- Wafa Sebri- Wahida Sennene- Walid Bel Haj Ali- Yahiya Gabous- Yasmine Essafi- Zied Ben Miled- Zied Ben Romdhane.

Ne ratez pas cette occasion de découvrir le monde de la photographie durant la révolution grâce à ces artistes photographes.

Pour en savoir plus: http://www.shutterparty.com/exposition-photographique-collective-jusqu%E2%80%99au-bout

