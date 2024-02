Alizée et Grégoire filent le parfait amour: ils se font un tatouage commun

Grégoire Lyonnet et Alizée, le couple dans danse avec les stars, se serait fait un tatouage commun à l’avant bras gauche. Cette apparition sur le corps des stars n’a pas échappé aux yeux d’aigle des fans.

Ce week-end lors du passage à Rouen le 22 et le 23 février du show Danse avec les Stars, les fans ont détecté une légère modification chez Alizée et chez son compagnon Grégoire Lyonnet . ce couple qui s’est connu lors de l’émission diffusée sur TF1 au cours de laquelle ils formaient un couple, ne se quitte plus depuis et une histoire d’amour est née. Un amour dont la toute nouvelle preuve est un tatouage commun. En effet, sur les clichés pris par les fans on remarque un nouveau tatouage sur l’avant bras gauche qui s’avère être le même pour les deux stars.

Il faut dire que c’est un couple très fusionnel, ils ne se quittent pas ! En ce moment, ils assurent ensemble, avec Laetitia Milot, Lorie, Laury Thilleman, Gérard Vives et Damien Sargue, des spectacles sur toute la France et même quand ils ont du temps libre, ils le passent ensembles. Décidément, ils sont inséparables !

