Justin Theroux et Jennifer Aniston prennent de la distance: le commencement d’une séparation?

Il semble que le faussé se creuse entre Jennifer Aniston et Justin Theroux. En effet, d’après RadarOnline, la bonde aurait refusé d’accepter de rejoindre son fiancé à New York sous prétexte qu’il y fait trop froid.

En ce moment rien ne va plus entre Justin Theroux et Jennifer Aniston. On ne voit plus trop ces deux acteurs ensemble, pour l’anniversaire de sa fiancée, Justin Theroux n’était pas présent à sa soirée et là un coup de grâce de la part de Jennifer.

Une source a confié au magazine RadarOnline que Justin Theroux aurait demandé à sa fiancée de le rejoindre à New York et que celle-ci n’a pas accepté son invitation en raison du temps qu’il fait là bas en précisant qu’elle voulait rester au soleil dans le sud en Californie avec ses amis.

Un refus qui ne fait qu’ajouter de l’eau dans le gaz. En effet, selon cette même source l’acteur ,n’a pas du tout apprécié ce refus !

Il semble fortement que le couple a décidé de prendre de la distance. La source évoque le fait que les deux acteurs ne parlent plus de mariage ni publiquement ni furtivement, ils prétendent que ces en raison des emplois du temps très chargés mais en réalité ce n’est pas le cas.

J’aime ça : J’aime chargement…