Netissime, une succes story de l’hébergement web «Made in France»

Netissime, hébergeur web français opérant sur plusieurs pays du monde, a lancé en ce mois de février des offres promotionnelles d’hébergement et d’enregistrement de noms de domaine qui débute d’un euro, par exemple pour les noms de domaine avec l’extension européenne .eu.

Plus proche de ses clients et partenaires, Netissime, une « succes story » française révise également les prix de ses offres afin de rendre le marché de l’hébergement en ligne plus accessible et à portée de main tout en ayant une qualité de service qui répond aux attentes et besoins de ses utilisateurs grâce à un Datacenter en plein cœur de Lyon équipé de matériel de dernière génération.

L’hébergeur français, innovant grâce à des solutions à la pointe, propose des outils ainsi que des solutions parfaitement adaptés à chaque type d’utilisateur. Qu’il soit particulier, TPE, PME et même un grand compte, Netissime réussit à proposer un service personnalisé et d’une meilleure qualité pour s’adapter à chacun de ses 70.000 clients grâce à des équipes pluridisciplinaires réparties sur le monde entier (France, Italie, Espagne, Tunisie, USA, etc.).

Netissime, qui annonce chaque mois pas moins de deux promotions et offres spéciales, propose tout au long de l’année une réduction exceptionnelle de 50% pour chaque utilisateur ayant déjà un site web hébergé chez un concurrent. En effet, l’hébergeur lyonnais offre la possibilité de bénéficier de 50% de remise pour toute migration d’un site web depuis un hébergeur concurrent. Il suffit donc d’avoir un nom de domaine ainsi qu’un hébergement fonctionnant chez un autre hébergeur depuis plus de 4 mois pour bénéficier de cette offre spéciale grâce au code promo : MIGRATION50.

