Une histoire d’amour secrète entre Katie Holmes et Jamie Foxx: ils redoutent la réaction de Tom Cruise

Il y a déjà quelque temps que la rumeur d’une relation entre Katie Holmes et Jamie Foxx était apparue. Celle-ci persiste jusqu’à présent et même qu’elle se confirme en quelque sorte. Une source affirme au magazine Grazia qu’ils sont bien en couple.

Dès l’apparition de la rumeur de la relation entre Jamie Foxx et Katie Holmes, on s’est tout de suite demandé si c’était possible réellement ou si c’était uniquement l’exagération de leur amitié qui semble de plus en plus intense. Surtout que l’actrice n’a pas commenté la rumeur dès son apparition, puis l’a nié, et que l’acteur s’est contenté de dire que c’était faux à 100% en précisant qu’ils avaient juste dansé ensemble au bal de charité.

On les a presque cru !! Un nouveau détail s’est montré dans cette affaire, il s’agit d’une confidence faite par une source au magazine britannique Grazia. Cette source confirme les rumeurs, Katie et Jamie sont bien en couple depuis un moment. A en croire cette source, les deux acteurs seraient très proches, quand ils ne se voient pas Katie envoie à Jamie des messages, lui téléphone et lui parle même sur Skype quotidiennement. Quand Jamie est à New York, il envoie une voiture au domicile de Katie pour la chercher et passer un moment ensemble dans un appartement assez discret.

Comme on dit, « Vivons cacher, vivons heureux ». Il semble que Jamie Foxx et Katie Holmes veulent vivre à l’abri des médias mais surtout comme le souligne la source, ils redoutent la réaction de Tom Cruise qui avait présenté Jamie Foxx à Katie lorsqu’elle était son épouse.

