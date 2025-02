Quad Miley Cyrus est déchaînée, rien ne pourrait l’arrêter.

En effet, la chanteuse ex-Disney a commencé depuis une semaine sa tournée aux Etats-Unis, sous le nom de Bangerz Tour.

Depuis quelques temps, on n’arrête pas de parler d’elle dans les magazines people sur son changement radical. Il faut avouer que depuis qu’elle a coupé ses cheveux, la jeune femme a bel et bien changé. Ainsi, elle a commencé par se séparer du beau Liam Hemsworth, ensuite de se montrer dénudé, de faire de la provocation sur scène; tout ça sans se soucier de son image ou de quoi que ce soit.

Malgré ça, ses fans l’aiment et la suivent partout. En tout cas, sa tournée Bangerz Tour le prouve. Mais, on a quand même découvert que plusieurs parents ont demandé l’annulation de cette tournée car ils trouvent que ce spectacle est très porno pour leurs enfants qui voudraient y assister.

Certes, Miley s’affiche avec des tenues osées et succède les tableaux plus trash les uns que les autres, mais elle reste quand même une star adorée. Elle aurait même tweeté: « Gardez vos plaintes pour le drive de McDonalds lorsqu’ils oublient vos frites… »

Aujourd’hui, on apprend que son amie Katy Perry faisait partie des spectateurs présents dans son concert. Au départ, Miley Cyrus ne l’avait pas remarqué, mais lors de sa chanson « Adore you », elle aperçoit Katy dans les premiers rangs. Ainsi, elle n’a pas hésité à aller saluer son amie. Un salut des plus critiqué aujourd’hui dans les magazines. En effet, les deux jeunes femmes se sont embrassées langoureusement. Miley en aurait même publié une photo en écrivant « I kissed a girl and i like it » (Je viens juste d’embrasser une fille et j’ai vraiment aimé ça).

Rappelons qu’il y a quelques jours, Katy Perry a été huée par les photographes lors de la Fashion Week de Milan…

En regardant la vidéo, il faut remarquer que même Miley Cyrus était surprise de ce baiser!

J’aime ça : J’aime chargement…