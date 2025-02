Kendall envisage de quitter le cocon familial: une décision qui choque sa mère

Il est toujours difficile de voir partir son enfant, c’est également le cas pour Kris Jenner qui n’a pas digéré le fait que sa fille, Kendall Jenner, a décidé de prendre son indépendance.

Lors d’un récent épisode de L’Incroyable famille Kardashian, la jeune Kendall Jenner, a évoqué sa volonté de prendre son indépendance dans les plus brefs délais. Une déclaration qui n’a aucunement plu à sa mère, Kris Jenner. D’ailleurs, au cours de cet épisode on a bien senti de l’électricité dans l’air entre la mère et sa fille. Il faut noter que la conversation plus au moins piquante entre Kris et Kandall a été filmée il y a quelques mois lorsque cette dernière était toujours âgée de 17 ans. Kris a sollicité l’aide de Kim Kardashian pour faire changer Khandall d’avis. En effet, lors de la préparation de la fête d’anniversaire du jeune mannequin, Kim a conseillé sa demi-sœur de demeurer le plus longtemps auprès de sa mère qui, elle à préconisé à sa fille de prendre son temps et réfléchir à cette décision.

A présent Kendall a bien 18 ans mais elle n’a pas encore quitté le cocon familial. Néanmoins, celle-ci a décidé de mettre un terme à sa participation à l’émission « L’incroyable Famille Kardashian » afin de se focaliser sur sa carrière de mannequin. Une décision plus acceptable par Kris Jenner.

J’aime ça : J’aime chargement…