L’hypocondrie: une peur qui est de plus en plus présente chez les Français

En France, la maladie de l’hypocondrie n’est pas négligeable. En effet, une analyse menée par Ifop/ Capital images met en évidence un nombre plus au moins élevé de Français qui serait touchés par cette maladie.

L’hypocondrie, pour ceux qui ne la connaisse pas encore, est une maladie qui née suite à la peur d’être malade. Jusqu’à présent, on pensait que ce phénomène était rare alors qu’e n réalité il est de plus en plus fréquents dans le monde. D’après une analyse effectuée par l’Ifop, 13% des Français seraient touchés par cette peur d’être malade malgré l’absence de symptômes faisant allusion à une possible maladie. Si qui est surprenant, c’est que la majorité de ces personnes y croient tellement qu’ils tentent de trouver sur Internet toutes données liées à cette maladie qu’ils imaginent. L’agence de relations publiques Capital images dirigeant cette étude précise que certains individus sont dans la phase « Prévenir une potentielle maladie » par contre, les autres sont hypocondriaques.

L’étude montre que parmi les Français ayant peur de tomber malade, 61% vont parler avec leurs familles et proches de ce problème, 59% iront directement consulter un médecin ou plus pour être vraiment sure alors que les trois quarts recourront à Internet afin de trouver les bonnes réponses à leurs questions.

