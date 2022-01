Classement des stars d’Hollywood les mieux payées: les hommes l’emportent

On est tous curieux de savoir combien est payée une star d’Hollywood et de connaître qui est plus rémunéré que qui ! Une analyse effectuée par Women’s Media Center permet de découvrir tous ces petits détails. Ce n’est pas une grande surprise Angelina demeure l’actrice la mieux payée et côté homme c’est Robert Downey Junior qui occupe la première place.

Dans le classement des femmes les plus rémunérées d’Hollywood, on retrouve la belle Angelina Jolie qui malgré une année pauvre en films et sans gros film avec 33 millions de dollars et cela sans bouger le petit doigt, C’est le Women’s Media Center qui dévoile ce chiffre. La position de la compagne de Bratt Pitt ne surprend pas car Forbes lui avait donné ce même classement en juillet dernier. En deuxième place du classement, on retrouve Jennifer Lawrence, qui elle par contre coure derrière après les tournages. En effet, ces deux dernièresannées l’actrice enchaîne les films et donc s’accapare 26 millions de dollars en 2013. Kristen Stewart occupe la troisième place avec 20 millions de dollars pour l’année 2013. Jennifer Anniston et Emma Stone ont gagné respectivement 20 millions de dollars et 16 millions l’an dernier.

Côté hommes, le Women’s Media Center prouve que ces derniers gagnent plus que les femmes. En tête de classement on retrouve l’acteur, Robert Downey Junior avec 75 millions de dollars (plus du double du salaire d’Angelina) suivi de Chaning Tatum avec ces 60 millions de dollars pour l’année 2013. La troisième, quatrième et cinquième position sont occupées respectivement par Hugh Jackman gagnant 55 millions, Mark Wahlberg 5 millions et Dwayne Johnson 46 millions. Notre Leonardo n’est que sixième sur cette liste.

