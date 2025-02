Une procédure de divorce déchirante: Lamar Odom espère que Khloé Kardashian change d’avis

Dans une interview accordée à Us Weekly, le mari de Khloé Kardashian avoue qu’il ne veut pas que les choses se terminent avec sa femme et qu’il souhaite que son divorce avec elle ne soit pas prononcé. L’homme assure aimer sa femme.

Il semble que Lamar Odom ne veut pas mettre un terme à sa relation avec Khloé Kardashian, il tente de tout faire pour récupérer sa femme il se confie même au magazine Us Weekly en affirmant qu’il ne veut pas que ce divorce ait lieu et qu’il est toujours amoureux de sa Khloé qui ne le pardonne pas pour ses infidélités et la drogue consommée.

Le basketteur américain ne baisse tout de même pas les bras et essaie en vain de reconquérir la jeune Kardashian avec qui, il a passé quatre ans de sa vie. Les quatre plus belles années de sa vie si l’on en croit les révélations du basketteur de 34 ans. Mais la sœur de Kim Kardashian ne voit pas les choses du même œil elle était bien décidée à divorcer, elle a fait sa demande officielle le 29 décembre dernier.

Impuissant, le sportif se contente de répéter qu’il aime sa femme, qu’il ne veut pas divorcer et qu’il espère que cela n’aura pas lieu car il y croit dur comme fer que c’est toujours possible en eux et qu’il ne reproduira pas les mêmes erreurs.

