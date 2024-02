Steve Jobs, Snoopy, John Lennon et beaucoup d’autres auront des timbres à leurs effigies

Alors que Steve Jobs n’a probablement pas envoyé beaucoup de courriers postaux dans ses dernières années, l’US Postal Service a l’intention d’honorer l’icône de la technologie en mettant son visage sur un timbre commémoratif.

Steve Jobs l’ancien PDG d’Apple défunt aura sa photo sur un timbre. Bien que les sujets de timbres sont normalement tenus secrets jusqu’à l’impression, le Washington Post a réussi à obtenir un document approuvé des timbres pour les prochaines années. Le cachet du co-fondateur d’Apple est déjà en développement de conception pour 2015, aux côtés de timbres pour les légendes de la musique Elvis Presley et James Brown ainsi que Snoopy et John Lennon.

Il y aura aussi des timbres pour attirer les baby-boomers comportant des icônes musicales des années 70 dont on cite Janice Joplin, Jimi Hendrix et James Brown avec le roi du Late talk-show Johnny Carson.

Le bureau de poste devrait également rééditer le best-seller des timbres de tous les temps: Elvis Presley.

Et, bien sûr, il y aura encore beaucoup de timbres plus traditionnels comme les gâteaux de mariage, des cœurs et des fleurs utilisées pour embellir invitations.

La liste des sujets approuvés par le comité consultatif de timbre du citoyen n’est pas définitive, a souligné la Poste.

Pour avoir une idée sur tous les sujets approuvés par le comité consultatif de timbre des citoyens, jetez un œil sur l’intégralité du document .

