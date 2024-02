Une deuxième grossesse pour Kate Middleton: Affaire à suivre

Une rumeur court un peu partout en s’intensifiant résultat, le monde entier attend l’officialisation de cette rumeur. La rumeur est née du Hollywood Life qui avance que la Duchesse de Cambridge serait de nouveau enceinte et il s’agirait d’une petite fille.

Sept mois après son accouchement, Kate Middleton pourrait bien être à nouveau enceinte. Une nouvelle qui ne secoue pas uniquement l’univers des médias. En effet, ces derniers s’acharnent à capter n’importe quelle information pouvant confirmer cette nouvelle ou au moins la nourrir.

Cependant, aucune confirmation n’a été avancée par Buckingham Palace.

En attendant cette confirmation, la rumeur tend à persister. Ainsi, le prince George né juillet 2013 pourrait dans pas longtemps avoir un petit frère ou une petite sœur. Plutôt une petite sœur à en croire le magazine Hollywood Life qui affirme que Kate Middleton serait enceinte de trois mois.

Cette affirmation soulève bien des interrogations en raison du ventre super plat de la Duchesse de Cambridge lors de ces dernières apparitions. En effet, on a pu apercevoir à diverses reprises Kate Middleton sur le tapis rouge au Royaume-Uni et ce qui est vraiment visible c’est la minceur de cette femme de 32 ans. Celle-ci n’a rien d’une femme enceinte et au troisième mois de sa grossesse!

