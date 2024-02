Chris Brown déboursera trois millions de dollars pour sa dernière agression

Chris Brown est très connu pour ses colères qui sont exceptionnelles. Il paraît que le chanteur devra payer une grande somme, estimée à trois millions de dollars, à un homme qu’il a agressé physiquement au mois d’octobre.

Les colères de Chris Brown sont légendaires, dès qu’il s’énerve un peu trop il ne sait plus parler il en revient directement aux mains. L’ex de Rihanna oublie que cette agressivité peut lui coûter très cher. La preuve, une des victimes des colères de Chris Brown réclame 3 millions de dollars soit 2,2 millions d’euros de compensation pour ce que lui a fait subir le chanteur. En effet, au moi d’octobre, le chanteur a agressé physiquement Parker Adams. Cet homme a été frappé par le chanteur et son garde du corps, Christopher Hollosy, au visage et a été insultés par ces derniers.

La victime a ainsi demandé au chanteur un million de dollars et la même somme à son garde du corps et 500 000 dollars en plus pour chacun en dommages et intérêts.

La bagarre a débuté lorsque Adams a tenté de faire partie du cadre d’une photo prise par Chris Brown. Le chanteur a vite perdu son sang froid et a agressé Adams. Cependant, le chanteur donne une tout autre version en affirmant que c’est Adams qui est en réalité l’agresseur.

J’aime ça : J’aime chargement…