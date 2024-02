Katie Holmes: elle est épanouie à New York mais se plaint pas de sa vie à Los Angeles

Après son divorce avec Tom Cruise, Katie Holmes avait décidé de changer de vie en changeant de résidence. En effet, l’actrice a refait sa vie à New York, elle y réside depuis deux ans avec sa fille Suri. Elles sont épanouies dans cette ville.

Dire à dieu à Los Angeles, c’est ce qu’avait fait Katie Holmes après sa séparation avec Tom Cruise en 2012. Celle-ci avait décidé de refaire sa vie avec sa fille Suri à New York, où elle réside depuis deux ans.

Et à en croire ce qu’elle en dit, en plus d’aimer la ville et ses habitants, Katie Holmes s’est vite adaptée à cette vie new-yorkaise.

L’actrice a avoué au magazine américain People qu’elle apprécie énormément New York.et les New-Yorkais et souligne que ce changement de ville a été favorable pour elle et Suri. En effet, quand Katie Holmes ne joue pas à la maman parfaite elle s’occupe d’elle en s’accordant des moments de divertissement avec ses copines. Katie confie au magasine qu’elle adore les théâtres et les galeries qui se trouvent dans son quartier, échanger quelques mots avec ses voisins et bien d’autres choses simples que lui offre cette ville.

C’est bien clair, l’actrice aime sa vie à New York. La belle brune ne se plaint tout de même pas de sa vie d’avant, elle aimait vivre aussi à Los Angeles.

