Jenifer ne serait plus dans The Voice 4 !?!

La nouvelle saison de The Voice la plus belle voix attire de plus en plus d’audience mais les coachs semble être démotivés.

En effet, cette saison a commencé par le remplacement de Louis Betignac par Mika. Même si Betignac est très apprécié par le public et les participants, Mika aussi semble être aimé par les candidats qui le choisissent assez souvent au détriment des autres.

Mais, cette saison de The Voice est aussi entouré par des mauvaises nouvelles et des informations assez sordides qu’on se demande si la production pousse l’émission à sa fin définitive.

D’abord, Mika a commencé par révéler qu’il n’a pas été très bien accueilli par les coachs, mais qu’il essaye de s’y adapter quand même. A le voir dans les auditions à l’aveugle, il semble faire partie de l’équipe et apprécier son rôle de coach.

Ensuite, c’est autour de Florent Pagny d’avouer que la production lui a imposé une image de perdant. Il affirme que durant la première soirée des auditions à l’aveugle, il était celui qui a le plus de candidat et celui qu’on choisi quand plusieurs coachs se retournent. Tandis qu’à la télé, on a découvert le contraire. Déjà que durant plusieurs épisodes, il était le coach qui avait le moins de candidats, en plus il semblait ne pas être très apprécié vu qu’on choisissait les autres à sa place.

Aujourd’hui, c’est autour de Jenifer de déclarer une nouvelle. La jeune femme serait sur le point de quitter l’aventure pour la prochaine édition. Le magazine Public aurait publié que TF1 serait à la recherche d’un nouveau coach qui remplacerait Jenifer.

Même le magazine Voici révèle qu’une proche de Jenifer aurait déclaré que cette dernière trouvait que l’édition de cette année « manquait de surprises » : « Elle s’étonne de certains choix de la prod, dont celui de faire appel à des candidats déjà professionnels comme Aline Lahoud déjà très connue au Liban. »

Et enfin, pour être plus explicite sur cette information, Jenifer aurait déclaré à Metronews pour sa participation dans la quatrième édition: « On verra. Ca dépend vraiment de ce que je ressentirais à la fin de cette saison 3, mais également de mon planning d’artiste et de ce que j’aurais envie de faire. »

