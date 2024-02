Britney Spears démasquée par son playback sur la scène du Planet Hollywood

C’est un coup dur pour Britney Spears qu’on admirait tant pour son souffle à pouvoir danser et chanter en même temps. La star se contente uniquement de danser, son playback a été dévoilé et la chanteuse risque de rester choquée quelque temps.

Une vidéo fait le tour du monde en ce moment, c’est celle du dérapage de Britney Spears. La star a été prise en flagrant délit de playback ! La chanteuse qui dansait si bien sur la scène du Planet Hollywood à Las Vegas a eu un moment d’oubli. En effet, trop préoccupée par ces mouvements, Britney a oublié de chanter pendant que son playback marchait. Un pur moment de malaise pour la nouvelle brune. Il faut dire que récemment la chanteuse enchaîne les catastrophes après un accident de robe sur la scène c’est le tour du playback.

A vrai dire le problème ne réside pas dans le fait d’utiliser le playback car dans le cas de Britney Spears qui enchaîne des chorégraphies plus impressionnantes les unes que les autres, il est normal de ne pas pouvoir chanter du début à la fin d’un concert. Le bémol c’est que la chanteuse et son entourage avaient affirmé que cette dernière n’utilise pas ce moyen en précisant qu’elle suit un coaching vocal depuis des mois. Donc là c’est un bien gros mensonge que beaucoup de fans et autres ont du mal à digérer.

