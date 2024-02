Une enquête interne a été lancée dans l’hôpital Cochin à Paris pour un décès inexpliqué

L’hôpital Cochin à Paris a lancé une enquête interne afin d’élucider l’énigme de la mort d’une femme le 15 février au service des urgences.

Une sexagénaire est décédée le 15 février au service des urgences de l’hôpital Cochin. Celle-ci avait rejoint ce service pour une plaie du pied. Le directeur générale de l’hôpital a souligné au sein d’un communiqué publié jeudi 20, le fait que la victime a fait une chute sans signe de graviter. Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux de Paris (AP-HP), précise que les résultats de l’enquête dont l’objectif est d’éclaircir les raisons et les circonstances de cette mort inexpliquée, seront publiés la semaine prochaine.

Après avoir été conduit par les pompiers à l’urgence , la femme a subit un examen qui n’a exposé aucun signe de gravité puis a été installée en zone de surveillance. L’hôpital indique dans le communiqué que les effectifs médicaux et paramédicaux étaient disponibles et le service était bien actif ce jour-là.

La ministre de la santé Marisol Touraine a recommandé l’élucidation de cette affaire dans les plus brefs délais.

