Torin Yater-Wallace et Taylor Swift: bientôt un petit quelque chose?

Après avoir dévoilé dans une interview son petit bégin pour la chanteuse Taylor Swift, le skieur Torin Yater-Wallace, obtient en fin une réponse. En effet, la belle blonde lui a fait parvenir un message de soutien pendant les Jeux de Sotchi. Cela annonce le début d’un petit quelque chose !

Il paraît que Taylor Swift a plus de succès que l’on peut l’imaginer surtout auprès des sportifs. Plus d’un cœur à Sotchi a succombé au charme de la belle blonde qui demeure jusqu’ici célibataire. On se demande bien comment elle l’est vue le nombre de plus en plus croissant de prétendants qui ne peuvent s’empêcher d’espérer. C’est le cas du skieur Nick Goepper qui avait fait une surprise de taille à la chanteuse le 14 février, celui-ci a été pris en photo avec sa médaille de bronze et un panneau qui affichait quelques mots mais, qui voulaient tout dire : « Taylor Swift, veux-tu être ma valentine ? » Mais pas de chance, la belle l’a complètement ignoré et a passé le 14 février en studio.

Un autre sportif américain a eu quant à lui plus de chance. Il s’agit de Torin Yater-Wallace qui avait dévoilé ses sentiments pour Taylor lors d’une interview. Il semble que la chanteuse n’est pas insensible à la déclaration faite par le skieur car elle lui a répondu en lui envoyant un message de soutien pour sa compétition. Affaire à suivre…

