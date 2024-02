Les vaccances de Leonardo DiCaprio et de Toni Garrn en France

Leonardo DiCaprio et Toni Garrn sont ensemble depuis neuf mois, assez longtemps pour que Leonardo emmène son mannequin préféré faire du ski à Courchevel. L’acteur lui offre un voyage en France.

Leonardo fête la SaintValentin avec quelques jours de retard, il décide d’emmener sa chérie, Toni Garrn, en vacances en France, à Courcheval. Comme rien n’échappe aux yeux des paparazzis, l’acteur et le mannequin ont été aperçus au restaurant Le Cap Horn dans la station de ski.

Une bonne nouvelle pour les petits fouineurs, car généralement, l’homme âgé de 39 ans et la jeune femme de 21 ans s’exposent rarement en public, ils gardent au maximum leur relation à l’abri des regards trop curieux. Nous les voyons jamais ensemble sur le tapis rouge par contre on cumule les photos de leurs vacances. Ils n’ont jamais fait de tapis rouge tous les deux. Les seuls clichés que nous avons d’eux sont ceux de leurs nombreuses vacances.

Il faut dire que Leonardo a l’habitude d’offrir des belles vacances à celle avec il est depuis mai 2013. En août, il l’avait emmenée faire une croisière au large d’Ibiza.

Qui ne serait pas conquis par ces paysages de rêve et un incroyable yacht. Seul bémol, maman les accompagnait ! Eh oui la maman de Leo doit donner son accord sur les relations de son fils…

